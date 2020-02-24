В Николаеве из-за непогоды обрушилась часть пешеходного моста

В Николаеве обрушилась часть пешеходного понтонного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.

Вероятно, что причиной падения части моста стали сильные порывы ветра.

Напомним, что в Киеве на Дегтяревском путепроводе осыпались куски конструкции - фрагменты защитного слоя бетона. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сейчас проводит на сооружении первоочередные противоаварийные работы. По словам представителей корпорации, Дегтяревской путепровод является одним из старейших в Киеве.

Ранее РБК-Украина сообщало, 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей. В связи с повреждением моста движение по автодороге было затруднено, так как объехать провал почти невозможно.

Как сообщало РБК-Украина, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвал перегруженый грузовик.