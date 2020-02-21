В Киеве осыпался бетон с Дегтяревского путепровода, готовится проект ремонта

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Сооружение 1963 года ни разу не ремонтировали

В Киеве на Дегтяревском путепроводе осыпались куски конструкции - фрагменты защитного слоя бетона. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" сейчас проводит на сооружении первоочередные противоаварийные работы. По словам представителей корпорации, Дегтяревской путепровод является одним из старейших в Киеве.

"Он построен в 1963 году и до этого момента ни разу капитально не ремонтированный. Сейчас в здании продолжается обследование, специалисты КП "Киевавтодормост" изучают ситуацию, которая привела к осыпанию фрагментов защитного слоя", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что "специалистами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности движения в районе путепровода".

"Киевавтодор" также готовит проект капитального ремонта путепровода. Ремонт начнется после экспертизы проекта ремонта.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, около 16:00 куски Дегтяревского моста посыпались на автомобиль, разгромив лобовое стекло и капот.