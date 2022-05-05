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В Николаеве из-за ночных обстрелов без газа остаются более 290 абонентов

Фото: в Николаеве без газа остаются более 290 абонентов (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве из-за ночных обстрелов российскими войсками повреждены газопроводы. В результате более 290 абонентов в городе остаются без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

В результате атак оккупантов повреждены газопроводы на нескольких улицах Ингульского района. Сейчас на местах повреждения работают ремонтные бригады.

"Без газа в городе сейчас более 290 абонентов. На местах работают специалисты, все утечки газа локализованы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве из-за ночных обстрелов также повреждена контактная сеть. В результате был изменен маршрут троллейбуса №2.

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