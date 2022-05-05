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У Миколаєві через нічні обстріли без газу залишаються понад 290 абонентів

Фото: у Миколаєві без газу залишаються понад 290 абонентів (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві через нічні обстріли російськими військами пошкоджені газопроводи. В результаті понад 290 абонентів у місті залишаються без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Александра Сєнкевича.

Внаслідок атак окупантів пошкоджені газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Наразі на місцях пошкодження працюють ремонтні бригади.

"Без газу в місті наразі більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві через нічні обстріли також пошкоджена контактна мережа. В результаті був змінений маршрут тролейбуса №2.

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