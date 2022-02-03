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В Николаеве нашли повешенным морпеха на территории воинской части

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Николаев, Четверг 03 февраля 2022 15:13
В Николаеве нашли повешенным морпеха на территории воинской части Фото: в Николаеве нашли повешенным морпеха (фото facebook.com/36obrmp)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве на территории воинской части нашли повешенным младшего сержанта. По предварительным данным, он совершил самоубийство, однако правоохранители открыли дело по статье "Умышленное убийство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-N".

"В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта, который служит по контракту, уроженца Черкасской области", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию в правоохранительных органах, тело морпеха было найдено в среду, 2 февраля.

"По предварительным данным, он покончил с собой. Причины, по которым морпех решил свести счеты с жизнью, неизвестны, ни одной записки при нем не оказалось", - добавляют в сообщении.

Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить точную причину смерти сержанта.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по ст. 115 "Умышленное убийство".

Напомним, в Бердянске в гараже воинской части нашли повешенным военнослужащего-контрактника

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Николаев полиция
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