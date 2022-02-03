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У Миколаєві знайшли повішеним морпіха на території військової частини

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Миколаїв, Четвер 03 лютого 2022 15:13
У Миколаєві знайшли повішеним морпіха на території військової частини Фото: у Миколаєві знайшли повішеним морпіха (facebook.com/36obrmp)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві на території військової частини знайшли повішеним молодшого сержанта. За попередніми даними, він скоїв самогубство, однак правоохоронці відкрили справу за статтею "Умисне вбивство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новини-N".

"У Миколаєві на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського виявили тіло молодшого сержанта, який служить за контрактом, уродженця Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію у правоохоронних органах, тіло морпіха було знайдено в середу, 2 лютого.

"За попередніми даними, він наклав на себе руки. Причини, з яких морпіх вирішив звести рахунки з життям, невідомі, жодної записки при ньому не виявилося", - додають у повідомленні.

Наразі проводиться експертиза, аби встановити точну причину смерті сержанта.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за ст. 115 "Умисне вбивство".

Нагадаємо, у Бердянську в гаражі військової частини знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника

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