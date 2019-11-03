В Николаеве металлическая конструкция упала на людей

В центре Николаева на главной площади металлическая конструкция упала на людей, стоявших рядом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. Установленная в рамках проведения полумарафона металлическая контракция упала на людей, которые стояли рядом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. 63-летняя женщина с переломом ключицы была доставлена в больницу.

Очевидцы происшествия сообщили, что на Соборной площади в Николаеве рухнула установленная организаторами полумарафона конструкция - большие буквы RUN. Металлическая конструкция упала на людей, которые фотографировались рядом. В результате пострадали шесть человек.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о квалификации события.

Напомним, на проспекте Красной Калины во Львове строительный кран упал на здание супермаркета. В частности, кран упал с тыльной стороны супермаркета, где расположена рампа для отгрузки грузов. Конструкция крана упала на один из грузовиков, в результате чего есть пострадавшие. Кроме того, в то время на кране был крановщик.