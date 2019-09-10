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В Николаеве ликвидировали канал поставки наркотиков на миллион гривен

Новости » Происшествия    10.09.2019 - 01:04
В Николаеве ликвидировали канал поставки наркотиков на миллион гривен
Фото: обнаруженные наркотики (npu.gov.ua)

Крупные партии наркотиков 18-летняя девушка заказывала по почте

В Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью свыше 1 миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что 6 сентября правоохранители задержали в Николаеве двух мужчин во время раскладывания закладок.

Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящий орех, потом развозили по местам, которые предварительно оговаривали с клиентами. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше - в Новую Одессу, однако их планам помешали правоохранители.

В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что дельцы сотрудничали с 18-летней девушкой, которая и поставляла им товар для дальнейшего сбыта, а она получала наркотические средства и психотропные вещества партиями через интернет.

Сообщницу разоблачили оперативники вместе с сотрудниками роты полиции особого назначения 8 сентября в Николаеве. Во время проведения следственных действий стало известно о квартире-складе в Заводском районе города, которую она специально снимала для хранения наркотиков.

После обыска в домовладении девушка добровольно с правоохранителями пришла в почтовое отделение за заказом и получила посылку с рекламными наклейками и пакетами для фасовки, а также другими нарковеществами, а амфетамин находился прямо в банке с краской.

Фото: обнаружены наркотики (npu.gov.ua)

Двух фигурантов следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, относительно девушки продолжаются процессуальные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники прокуратуры задержали 5 человек, которые занимались наркобизнесом на территории города.

Напомним, ранее в Хмельницком изъяли партию наркотиков почти на 2 миллиона гривен.

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