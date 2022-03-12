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У Миколаєві йдуть запеклі бої

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Миколаїв, Субота 12 березня 2022 07:24
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Українські військові тримають оборону і не дають противнику просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ГВС).

Прикордонники також опублікували відео запеклих боїв у місті.

На кадрах видно численні спалахи в нічному місті.

Також жителі Миколаєва повідомляють про численні звуки вибухів.

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Раніше повідомлялося, що 12 березня у Миколаївській області українські військові змогли загнати російських окупантів у "кільце", прицільним вогнем зруйнувавши понтонну переправу і відрізавши їм шлях до виходу. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.

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