У Миколаєві горіла церква

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Площа пожежі становила 120 квадратних метрів

У Миколаєві на території церкви Євангельських християн-баптистів Благодаті Божої на вулиці Степовій сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС області.

Як повідомляється, площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Повністю загасити займання пожежникам вдалося через майже дві години.

Зазначено, що пожежу ліквідували 11 одиниць техніки та 31 рятувальник. Причини займання встановлюють фахівці.

Крім того, на момент займання в приміщенні знаходилися люди, що прийшли на богослужіння. Була проведена евакуація. Постраждалих в результаті інциденту немає.

О 19:10 на площі 120 м.кв пожежу церкви "Благодаті Божої" ліквідовано Інформація про ті, що на вул. Степовій м.... Опубліковано Головне управління ДСНС України у Миколаївській області Неділя, 11 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 листопада сталася пожежа в Гаражанському психоневрологічному інтернаті. На свіже повітря були евакуйовані 35 осіб. Саму пожежу вдалося ліквідувати через годину.