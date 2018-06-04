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В Николаеве электрокар Tesla столкнулся с грузовиком

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 18:02
Фото: ДТП в Николаеве (facebook.com svidok.info)
Фото: ДТП в Николаеве (facebook.com svidok.info)

Водителя Tesla госпитализировали

В Николаеве в сегодня, 4 июня, электромобиль Tesla столкнулся с грузовиком DAF и легковым автомобилем Chery. Об этом сообщает "Преступности.нет".

По предварительным данным, водитель Tesla выехала на перекресток с улицы Очаковская на Одесское шоссе, по которому двигались Chery и DAF. Сперва электромобиль ударил Chery, а потом - грузовик.

В результате происшествия пострадала водитель Tesla, ее госпитализировали.

Электрокар из-за столкновения получил серьезные механические повреждения в правой передней части. Также значительные повреждения и у Chery.

 

Фото: ДТП в Николаеве (news.pn)

Напомним, 15 мая в штате  Юта, США, электромобиль Tesla врезался в машину пожарной бригады.

Водителем автомобиля была женщина, которая сообщила, что во время столкновения электрокар Tesla был в режиме автопилота. Автомобиль въехал в машину пожарных на скорости 97 км/ч.

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Теги публикации: ДТП, Николаев, Tesla  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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