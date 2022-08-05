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Николаев закроют на выходные: кто сможет уехать из города

Фото: люди, которые приобрели билеты на поезд, смогут покинуть Николаев (nikvesti 1)
Автор: Наталья Юрченко

Николаев на выходных закроют на въезд и выезд. Однако жители, имеющие билеты на поезд, смогут покинуть город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Наш город будет закрыт на въезд и выезд, но если у вас заранее были куплены билеты на поезд из Одессы или другого города, вы сможете выехать", - объяснил городской голова.

Он добавил, что для выезда необходимо на блокпосте показать билет и личные документы.

Напомним, что Николаев вводит затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.

При этом общественный транспорт в городе на выходных не будет курсировать.

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НиколаевКомендантский час