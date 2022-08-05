Миколаїв закриють на вихідні: хто зможе виїхати з міста

Миколаїв на вихідних закриють на в'їзд та виїзд. Проте жителі, які мають квитки на потяг, зможуть покинути місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram .

"Наше місто буде зачинене на в’їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на потяг із Одеси чи іншого міста, ви зможете виїхати", - пояснив міський голова.

Він додав, що для виїзду необхідно на блок-пості показати квиток та особисті документи.