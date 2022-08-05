RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Миколаїв закриють на вихідні: хто зможе виїхати з міста

Фото: люди, які придбали квитки на потяг, зможуть покинути Миколаїв (nikvesti 1)
Автор: Наталія Юрченко

Миколаїв на вихідних закриють на в'їзд та виїзд. Проте жителі, які мають квитки на потяг, зможуть покинути місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Наше місто буде зачинене на в’їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на потяг із Одеси чи іншого міста, ви зможете виїхати", - пояснив міський голова.

Він додав, що для виїзду необхідно на блок-пості показати квиток та особисті документи.

Нагадаємо, що Миколаїв вводить затяжну комендантську годину з 23:00, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.

При цьому громадський транспорт у місті на вихідних не буде курсувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївКомендантська година