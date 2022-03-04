В Николаев заезжает первая колонна российских оккупантов

"Колонна со стороны НГЗ заезжает в город! Небольшая, нужно не дать им пройти. ТрО, ребята, защищаем город!"- сказал он.

Глава ОГА призвал не открывать огонь внутри города.

"Николаев. 10:50, 4 марта. Не стреляем в центре города! Там наша техника. На данный момент враг подходит со стороны Баловного и Галицинового. По улицам не ездит. Мы готовимся обороняться. Сейчас подъезжают только со стороны Октябрьского!" – отметил Ким.

Впоследствии в 10:55 он сообщил, что 123 бригада вступила в бой с врагом в Жовтневом.

При этом мэр Николаева объявил воздушную тревогу.

Также стало известно и о первых потерях в результате оккупации среди гражданских.

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили ее и расстреляли директора школы", - рассказал Ким.

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