В Миколаїв заїжджає перша колона російських окупантів

В Миколаїв заходить перша колона російської техніки. Її вхід зафіксований з боку Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), українські військові вже вступили в бій з ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
"Колона з боку МГЗ заїжджає до міста! Невелика, потрібно не дати їм пройти. ТрО, хлопці, захищаємо місто!" - сказав він.
Голова ОДА закликав не відкривати вогонь всередині міста.
"Миколаїв.10:50, 4 березня. Не стріляємо у центрі міста! Там наша техніка. На даний момент ворог підходить з боку Балівного та Галицинового. По вулицях не їздить. Ми готуємось оборонятися. Наразі під'їжджають тільки з боку Жовтневого!" - зазначив Кім.
Згодом о 10:55 він повідомив, що 123 бригада вступила в бій із ворогом у Жовтневому.
При цьому мер Миколаєва оголосив повітряну тривогу.
Також стало відомо і про перші втрати внаслідок окупації серед цивільних.
"При відході від Баштанки, колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її та розстріляли директора школи", - розповів Кім.
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