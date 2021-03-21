Николаев вводит жесткий карантин

Он заявил, что ситуация в Николаеве "очень плохая". В частности, в городе уже превышен один из двух показателей Минздрава по COVID-19. Сейчас в городе превышено количество госпитализаций - этот показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения.

"Мы уверенно идем к "красной зоне". С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня - это 64,72% при допустимом - не более 65%", - написал Ким.

В связи с этим в городе провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА.

"Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение - вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно", - отметил глава ОГА.

На этот период в Николаеве будет запрещено:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

работа ярмарок "выходного дня";

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также вводятся такие ограничения:

заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

АЗС будут работать без кафе;

парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы будут работать по предварительной записи.

запрещены групповые занятия в фитнес-клубах и спортзалах;

школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более чем 50% от мест для сидения. При этом городу рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры на случай запрета работы общественного транспорта.

Рынкам разрешили работать до следующего воскресенья, 28 марта.

"На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения", - добавил Ким.