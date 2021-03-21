Миколаїв вводить жорсткий карантин

Він заявив, що ситуація в Миколаєві "дуже погана". Зокрема, у місті вже перевищено один з двох показників МОЗ за COVID-19. Зараз у місті перевищено кількість госпіталізацій - цей показник становить 101,15 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

"Ми впевнено йдемо до "червоній зоні". З такими темпами інший показник буде подолана найближчими днями і ми увійдемо в "червону зону". Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. На сьогодні - це 64,72% при допустимому не більше 65%", - написав Кім.

У зв'язку з цим у місті провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА.

"Для стабілізації ситуації ми прийняли наступне рішення - вводимо більш суворі карантинні обмеження в рамках "помаранчевої зони", які набувають чинності з 01:00 24 березня і будуть діяти до 04 квітня включно", - зазначив глава ОДА.

На цей період у Миколаєві буде заборонено:

робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні

зали);

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

робота ярмарків "вихідного дня";

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях

Також вводяться такі обмеження:

закладу громадського харчування будуть працювати виключно на винос;

АЗС будуть працювати без кафе;

перукарні, салони краси, фітнес-клуби будуть працювати за попереднім записом.

заборонені групові заняття у фітнес-клубах і спортзалах;

школи після канікул перейдуть на дистанційне навчання;

продуктовим магазинам рекомендовано ввести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку.

При цьому громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, але з заповненістю не більше ніж 50% від місць для сидіння. При цьому місту рекомендували оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури на випадок заборони роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволили працювати до наступної неділі, 28 березня.

"На даний момент обмеження стосуються тільки міста Миколаєва, в разі погіршення ситуації в області будуть прийняті відповідні рішення", - додав Кім.