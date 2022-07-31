UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Николаев становится вторым Мариуполем, - глава облсовета

Фото: Николаев становится вторым Мариуполем (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные выпустили ночью 31 июля по Николаеву 40 ракет. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областного совета Анну Замазєєву.

"Мой город - город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем... Город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут сломить дух наших людей! Город раненый и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее... Но мы выстоим!"- написала она.

Замазеева отметила, что весь мир должен осознать, что "русский мир" - это убийство, пытки и терроризм.

Напомним, из-за обстрелом Николаева погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский.

РБК-Украина изложило подробности утреннего обстрела города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев