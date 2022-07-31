Миколаїв стає другим Маріуполем, - голова облради

Російські військові випустили вночі 31 липня по Миколаєву 40 ракет. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної ради Ганну Замазєєву .

"Моє місто - місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем... Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими… Але ми вистоїмо!" - написала вона.

Замазєєва зазначила, що увесь світ має усвідомити, що "русский мир" - це вбивство, тортури та тероризм.