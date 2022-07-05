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Николаев сокращает комендантский час: сколько будет длиться

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С 5 июля 2022 года в Николаеве будет сокращена продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Николаеве продлится с 23:00 до 06:00", - подчеркнул он.

До этого комендантский час в городе действовал с 22:00 до 06:00.

Что запрещено во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, передвигаться на транспорте или пешком. При этом для обладателей специальных пропусков установленного образца и удостоверения личности есть исключения.

Кроме того, разрешается покидать дом, чтобы пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что передвижение людей во время комендантского часа ограничивается в целях противодействия ДРГ, безопасности перевозки чувствительных грузов и безопасности на улицах.

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НиколаевКомендантский час