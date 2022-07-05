Миколаїв скорочує комендантську годину: скільки триватиме

З 5 липня 2022 року в Миколаєві буде скорочено тривалість комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.
"З сьогоднішнього дня комендантська година в Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00", - підкреслив він.
До цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. При цьому для власників спеціальних перепусток встановленого зразка і посвідчення особи є винятки.
Крім того, дозволяється залишати житло, щоб пройти в укриття під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що пересування людей під час комендантської години обмежується в цілях протидії ДРГ, безпеки перевезення чутливих вантажів і безпеки на вулицях.
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