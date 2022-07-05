RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Миколаїв скорочує комендантську годину: скільки триватиме

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

З 5 липня 2022 року в Миколаєві буде скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

"З сьогоднішнього дня комендантська година в Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00", - підкреслив він.

До цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.

Що заборонено під час комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. При цьому для власників спеціальних перепусток встановленого зразка і посвідчення особи є винятки.

Крім того, дозволяється залишати житло, щоб пройти в укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що пересування людей під час комендантської години обмежується в цілях протидії ДРГ, безпеки перевезення чутливих вантажів і безпеки на вулицях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївКомендантська година