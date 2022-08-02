Николаев за сегодня обстреляли уже дважды: видео последствий

Во вторник, 2 августа, Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар", - рассказал он. По его словам, предварительно, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.