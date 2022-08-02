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Николаев за сегодня обстреляли уже дважды: видео последствий

Фото: последствия обстрела Николаева 2 августа (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 2 августа, Николаев оккупанты атаковали после часу ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар", - рассказал он.

По его словам, предварительно, один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.

Как сообщалось, около 4 утра 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых людей, как в Мариуполе.

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Николаев