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Николаев остается под контролем Украины, - глава ОГА

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Николаев, Суббота 26 февраля 2022 23:01
Николаев остается под контролем Украины, - глава ОГА Фото: бои в Николаеве (facebok com oleg banderas)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на вечер 26 февраля Николаев остается под контролем Украины. Украинские военные забрали вооружение с бронетранспортера противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По его словам, бойцы нашли российский БТР с вооружением, пытались его забрать, но тот не заводится. В итоге решили снять с него пулемет с боеприпасами.

"Николаев наш! Слава Украине", - добавил Ким.

Напомним, сегодня идут активные бои за Николаев, в городе все чаще раздаются взрывы и выстрелы.

Также сообщалось, что российские танки прошли через Николаев со стрельбой. Но город не потерян, поскольку территориальная оборона дала бой.

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