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Миколаїв залишається під контролем України, - голова ОДА

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Миколаїв, Субота 26 лютого 2022 23:01
Миколаїв залишається під контролем України, - голова ОДА Фото: бої в Миколаєві (facebok com oleg banderas)
Автор: Сергей Новиков

Станом на вечір 26 лютого Миколаїв залишається під контролем України. Українські військові забрали озброєння з бронетранспортера противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За його словами, бійці знайшли російський БТР з озброєнням, намагалися його забрати, але той не заводиться. У підсумку вирішили зняти з нього кулемет з боєприпасами.

"Миколаїв наш! Слава Україні", - додав Кім.

Нагадаємо, сьогодні йдуть активні бої за Миколаїв, в місті все частіше лунають вибухи і постріли.

Також повідомлялося, що російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Але місто не втрачено, оскільки територіальна оборона дала бій.

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