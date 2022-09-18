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Николаев ночью попал под обстрел: мэр показал последствия (фото)

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью, 18 сентября, обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

"Обследуем район, который сегодня ночью подвергся обстрелу. Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из наших больниц и автогаражный кооператив", - написал Сенкевич.

Полную информацию о последствиях обстрелов мэр пообещал предоставить позже.

Фото: Николаев ночью попал под обстрел (t.me/senkevichonline)

Напомним, что российские войска этой ночью обстреляли и Днепропетровскую область. В частности, россияне трижды ударили по Никопольскому району, есть раненные.

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НиколаевВойна России против Украины