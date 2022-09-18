Миколаїв вночі потрапив під обстріл: мер показав наслідки (фото)

Російські війська вночі, 18 вересня обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.
"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив", - написав Сєнкевич.
Повну інформацію про наслідки обстрілів мер пообіцяв надати пізніше.
Фото: Миколаїв вночі потрапив під обстріл (t.me/senkevichonline)
Нагадаємо, що російські війська цієї ночі обстріляли й Дніпропетровську область. Зокрема, росіяни тричі вдарили по Нікопольському району, є поранені.
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