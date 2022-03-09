Николаев готовится к атаке РФ: заказали автобусы для военнопленных

В Николаеве готовятся к штурму россиян. Уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.
"Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ - заказали 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно, не смешно, а подготовить нужно", - сообщил Ким.
По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.
Напомним, накануне Николаев в течение дня атаковали вражеские силы. Однако украинские военные и территориальная оборона смогли отбить город.
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