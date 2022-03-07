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Наша арта отбила город. Но есть потери, - глава Николаевской ОВА

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Николаев, Понедельник 07 марта 2022 21:08
Наша арта отбила город. Но есть потери, - глава Николаевской ОВА Фото: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti)
Автор: Анна Шиканова

На Николаев в течении 7 марта было совершено несколько попыток нападения. Российские оккупанты пытались взять город, обстреляли военную казарму, окраину городу и аэропорт. Есть потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Сообщается, что первая атака на Николаев была в 5 утра. Ракетами класса "Калибр" нанесли удар по казармам, где спали военные.

"Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Калибр - крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные. Редкие засранцы, злой неимоверно. Но мы им вернем все", - рассказал Ким.

Однако есть и хорошие новости. Как рассказал глава Николаевской ОВА, оккупантам был дан приказ взять город любой ценой.

"Что касается боя. Наша арта героически отбила город. Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно…", - добавил он.

Также он сообщил, что причин для паники нет и военные справляются со всеми атаками. При этом он акцентировал на том, что по своим никто не стреляет, даже ради уничтожения врага.

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