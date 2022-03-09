RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Миколаїв готується до атаки РФ: замовили автобуси для військовополонених

Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві готуються до штурму росіян. Вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За словами Кіма, ніч в Миколаєві буде спокійною, тому що окупанти намагаються виспатися.

"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а підготувати потрібно", - повідомив Кім.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за всяку ціну хочуть взяти Миколаїв.

Нагадаємо, напередодні Миколаїв протягом дня атакували ворожі сили. Однак українські військові та територіальна оборона змогли відбити місто.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України