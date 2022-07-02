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Николаев после больших обстрелов покидают до 200 жителей в неделю, - мэр

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

После каждого массированного обстрела Николаева из города выезжают до 200 человек в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра Александра Сенкевича для "Радио Свобода".

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России и обстрелов Николаева в нем осталось около 230-250 тысяч жителей из около 500 тысяч населения.

"Некоторые люди возвращаются, собирают вещи и покидают город. Возвращение в город мы не фиксируем. Также после каждого массированного обстрела из города уезжают до 200 человек в неделю", - отметил Сенкевич.

Он также подчеркнул, что в основном в городе остаются люди преклонного возраста.

Напомним, сегодня российские войска выпустили 10 ракет по Николаеву из оккупированной Херсонской области. Сообщалось о разрушении портовой инфраструктуры, пострадавших нет.

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НиколаевАлександр Сенкевич