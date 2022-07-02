Миколаїв після великих обстрілів залишають до 200 жителів на тиждень, - мер

Після кожного масованого обстрілу Миколаєва з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю мера Олександра Сенкевича для "Радіо Свобода".

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії і обстрілів Миколаєва в ньому залишилося близько 230-250 тисяч жителів з близько 500 тисяч населення.

"Деякі люди повертаються, збирають речі і залишають місто. Повернення в місто ми не фіксуємо. Також після кожного масованого обстрілу з міста виїжджають до 200 осіб на тиждень", - зазначив Сенкевич.

Він також підкреслив, що в основному в місті залишаються люди похилого віку.