"Никогда не признаем аннексии": Япония сделала заявление по Крыму
Япония по случаю дня крымского сопротивления российской оккупации подтвердила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в заявлении диппредставительства Японии.
Японские дипломаты отметили, что их страна никогда не признает российскую "аннексию" Крыма.
"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.
Как сообщало РБК-Украина, сегодня, в день крымского сопротивления российской оккупации, в МИД напомнили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.
В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.
"Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - сказал президент.