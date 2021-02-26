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"Никогда не признаем аннексии": Япония сделала заявление по Крыму

Новина українською → Украина, Пятница 26 февраля 2021 16:19
"Никогда не признаем аннексии": Япония сделала заявление по Крыму Фото: Посольство Японии в Украине (Aleks P, google.maps)
Автор: Андрей Василюк

Япония по случаю дня крымского сопротивления российской оккупации подтвердила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства Японии.

Японские дипломаты отметили, что их страна никогда не признает российскую "аннексию" Крыма.

"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, в день крымского сопротивления российской оккупации, в МИД напомнили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

"Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - сказал президент.

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