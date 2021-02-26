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"Ніколи не визнаємо анексії": Японія зробила заяву щодо Криму

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 лютого 2021 16:19
"Ніколи не визнаємо анексії": Японія зробила заяву щодо Криму Фото: Посольство Японії в Україні (Aleks P, google.maps)
Автор: Андрій Василюк

Японія з нагоди дня кримського спротиву російській окупації підтвердила підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заяві диппредставництва Японії.

Японські дипломати зазначили, що їхня країна ніколи не визнає російську "анексію" Криму.

"З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку Уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні, в день кримського спротиву російській окупації, в МЗС нагадали, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

У зв'язку із цим МЗС України закликало світову спільноту посилити тиск на РФ.

Президент України Володимир Зеленський також звернувся до жителів півострову. Він нагадав про репресії в Криму зі сторони окупантів.

"Шановні кримчани, час повертатись додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - сказав президент.

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