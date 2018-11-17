Никки Хейли может стать кандидатом в вице-президенты США, - New York Times

Фото: Никки Хейли (unmultimedia.org)

Трамп имеет сомнения в лояльности Майка Пенса на посту вице-президента США

Президент США Дональд Трамп последние несколько недель задумывается с кем может пойти на выборы в 2020 году и возможным вариантом будущего вице-президента США может стать постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

Некоторые советники Трампа рассказали изданию, что Никки Хейли является потенциальным кандидатом в вице-президенты. Издание сообщает, что Хейли является близкой к дочери президента Иванки Трамп и ее мужу Дареду Кушнеру, которые работают в Белом доме советниками президента.

Также издание считает, что имя Хейли в бюллетене может позволить Трампу завоевать голоса тех избирательниц, которые отвернулись от него после многочисленных скандалов и поддержали кандидатов Демократической партии на прошедших промежуточных выборах.

Трамп часто задавал своим советникам вопрос является ли Пенс ему верен, однако открыто не предлагал рассматривать другую кандидатуру на пост вице-президента. Но советники президента считают, что такие вопросы, чаще всего, означают на тот факт, что Трампа "кто-то раздражает".

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал отставку Хейли с поста постпреда в ООН. Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию на другую должность.