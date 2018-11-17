Ніккі Хейлі може стати кандидатом у віце-президенти США, - New York Times

Фото: Ніккі Хейлі (unmultimedia.org)

Трамп має сумніви в лояльності Майка Пенса на посаді віце-президента США

Президент США Дональд Трамп останні кілька тижнів замислюється з ким може піти на вибори у 2020 році і можливим варіантом майбутнього віце-президента США може стати постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.

Деякі радники Трампа розповіли виданню, що Ніккі Хейлі є потенційним кандидатом у віце-президенти. Видання повідомляє, що Хейлі є близькою до дочки президента Іванки Трамп і її чоловікові Дареду Кушнеру, які працюють в Білому домі радниками президента.

Також видання вважає, що ім'я Хейлі у бюлетені може дозволити Трампу завоювати голоси тих виборниць, які відвернулися від нього після численних скандалів і підтримали кандидатів Демократичної партії на минулих проміжних виборах.

Трамп часто ставив своїм радникам питання чи є Пенс йому вірний, проте відкрито не пропонував розглядати іншу кандидатуру на пост віце-президента. Але радники президента вважають, що такі питання, найчастіше, означають той факт, що Трампа "хтось дратує".

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував відставку Хейлі з посади постпреда в ООН. Трамп високо оцінив виконану Хейлі роботу, а також висловив сподівання, що вона повернеться в його адміністрацію на іншу посаду.