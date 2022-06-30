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Никифоров о послании Путину: если Зеленский хочет к кому-то обратиться, делает это публично

Новина українською →
Киев, Четверг 30 июня 2022 20:09
Никифоров о послании Путину: если Зеленский хочет к кому-то обратиться, делает это публично Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обратиться к главе Кремля Владимиру Путину, то сделал бы это публично.

Об этом сказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

Таким заявлением Никифоров отреагировал на слова президента Индонезии Джоко Видодо о якобы передаче Путину послания от Зеленского, содержание которого тот отказался раскрыть.

"Что касается любых посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне глава Индонезии побывал в Киеве, а сегодня отправился в Москву. Как рассказал Никифоров, главной темой встречи Видодо с Зеленским было блокирование украинских портов российским флотом.

"Индонезия - один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины... Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Зеленский в деталях рассказал Видодо", - отметил он.

Напомним, о передаче послания Видодо рассказал после встречи с Путиным в Москве.

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