Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Российскую Федерацию передал президенту Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что по итогам встречи с Путиным на брифинге Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания не раскрываются. Кроме того, Видодо подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.