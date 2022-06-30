Никифоров про послання Путіну: якщо Зеленський хоче до когось звернутися, робить це публічно
Якби президент України Володимир Зеленський хотів би звернутися до очільника Кремля Володимира Путіна, то зробив би це публічно.
Про це сказав прес-секретар українського президента Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна.
Такою заявою Никифоров відреагував на слова президента Індонезії Джоко Відодо про нібито передачу Путіну послання від Зеленського, зміст якого той відмовився розкрити.
"Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", - сказав речник глави держави.
Напередодні глава Індонезії побував у Києві, а сьогодні відправився в Москву. Як розповів Никифоров, головною темою зустрічі Відодо з Зеленським було блокування українських портів російським флотом.
"Індонезія - один з найбільших імпортерів пшениці з України... Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Зеленський у деталях розповів Відодо", - зазначив він.
Нагадаємо, про передачу послання Відодо розповів після зустрічі з Путіним у Москві.
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