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Никифоров про послання Путіну: якщо Зеленський хоче до когось звернутися, робить це публічно

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Київ, Четвер 30 червня 2022 20:09
Никифоров про послання Путіну: якщо Зеленський хоче до когось звернутися, робить це публічно Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Якби президент України Володимир Зеленський хотів би звернутися до очільника Кремля Володимира Путіна, то зробив би це публічно.

Про це сказав прес-секретар українського президента Сергій Никифоров в коментарі РБК-Україна.

Такою заявою Никифоров відреагував на слова президента Індонезії Джоко Відодо про нібито передачу Путіну послання від Зеленського, зміст якого той відмовився розкрити.

"Що стосується будь-яких послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", - сказав речник глави держави.

Напередодні глава Індонезії побував у Києві, а сьогодні відправився в Москву. Як розповів Никифоров, головною темою зустрічі Відодо з Зеленським було блокування українських портів російським флотом.

"Індонезія - один з найбільших імпортерів пшениці з України... Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона ж буде відповідати за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти. Саме про це Зеленський у деталях розповів Відодо", - зазначив він.

Нагадаємо, про передачу послання Відодо розповів після зустрічі з Путіним у Москві.

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