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Nike йде з російського ринку

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Москва, Середа 25 травня 2022 05:17
Nike йде з російського ринку Логотип Nike (Фото: nike.com)
Автор: Константин Широкун

Американський виробник одягу і взуття Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group. Причиною для припинення співпраці стала відсутність можливості у Nike організувати поставки своєї продукції в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відомість.

На цей момент поставки припинені, а товари американської компанії знаходяться в дефіциті. Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ, дев'ять з яких тимчасово не працюють. У найближчому майбутньому всі магазини бренду в Росії будуть закриті у зв'язку з вичерпанням асортименту. Але в мультибрендових магазинах спортивний одяг американського бренду поки залишиться.

Раніше стало відомо, що найбільша в світі мережа кав'ярень Starbucks ліквідує свій російський бізнес і закриває юридичну особу в цій країні.

Водночас, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, більше 500 іноземних компаній все ще працюють в Росії.

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