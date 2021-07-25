UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Никарагуа арестовали седьмого кандидата в президенты

Автор: Артур Родивилов

В Никарагуа правительство Даниэля Ортеги задержал седьмого по счету потенциального кандидата в президенты - Ноэля Видорре. Его поместили под домашний арест по обвинению в "подрыве суверенитета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Он был одним из потенциальных кандидатов от группы Alianza Ciudadanos por la Libertad, выступавшей против Ортеги.

75-летний Ортега будет баллотироваться на президентских выборах четвертый раз подряд. Он будет кандидатом от правящего "Сандинистского фронта национального освобождения".

Репрессии в стране начались 2 июня. Политические соперники Ортеги столкнулись с серией обысков и ночных арестов по обвинению в "угрозе суверенитету" Никарагуа.

Обвинения основаны на законе, инициированном Ортегой и одобренном законодателями в декабре, который критикуется как способ заставить замолчать оппонентов накануне выборов.

Закон запрещает "тем кто просит, приветствует и аплодирует внедрению санкций против Никарагуа" претендовать на государственные должности.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

В феврале Украина ввела санкции против Никарагуа.

Читайте РБК-Украина в Google News
кандидатыНикарагуа