У Нікарагуа заарештували сьомого кандидата в президенти

У Нікарагуа уряд Даніеля Ортеги затримав сьомого за рахунком потенційного кандидата в президенти - Ноеля Відорре. Його помістили під домашній арешт за звинуваченням у "підриві суверенітету".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Він був одним з потенційних кандидатів від групи Alianza Ciudadanos por la Libertad, яка виступала проти Ортеги.

75-річний Ортега балотуватиметься на президентських виборах вчетверте поспіль. Він буде кандидатом від правлячого "Сандіністського Фронту національного визволення".

Репресії в країні почалися 2 червня. Політичні суперники Ортеги зіткнулися з серією обшуків і нічних арештів за звинуваченням у "загрозі суверенітету" Нікарагуа.

Звинувачення засновані на законі, ініційованому Ортегою і схваленому законодавцями в грудні, який критикується як спосіб змусити замовкнути опонентів напередодні виборів.

Закон забороняє "тим хто просить, вітає і аплодує впровадженню санкцій проти Нікарагуа" претендувати на державні посади.