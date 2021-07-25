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У Нікарагуа заарештували сьомого кандидата в президенти

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Нікарагуа, Неділя 25 липня 2021 02:10
У Нікарагуа заарештували сьомого кандидата в президенти Фото: у Нікарагуа затримують потенційних кандидатів у президенти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Нікарагуа уряд Даніеля Ортеги затримав сьомого за рахунком потенційного кандидата в президенти - Ноеля Відорре. Його помістили під домашній арешт за звинуваченням у "підриві суверенітету".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Він був одним з потенційних кандидатів від групи Alianza Ciudadanos por la Libertad, яка виступала проти Ортеги.

75-річний Ортега балотуватиметься на президентських виборах вчетверте поспіль. Він буде кандидатом від правлячого "Сандіністського Фронту національного визволення".

Репресії в країні почалися 2 червня. Політичні суперники Ортеги зіткнулися з серією обшуків і нічних арештів за звинуваченням у "загрозі суверенітету" Нікарагуа.

Звинувачення засновані на законі, ініційованому Ортегою і схваленому законодавцями в грудні, який критикується як спосіб змусити замовкнути опонентів напередодні виборів.

Закон забороняє "тим хто просить, вітає і аплодує впровадженню санкцій проти Нікарагуа" претендувати на державні посади.

Раніше РБК-Україна писало, що Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Автономній Республіці Крим. Ним став одіозний Олег Бєлавєнцев, якого ще в 2019 році Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.

В лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа.

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кандидаты Нікарагуа
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