Никакой сдачи национальных интересов Украины не будет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит капитуляции перед Россией. Об этом он сообщил во время выступления в Одессе, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский пообещал завершить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины. По его словам, на это направлены все усилия.

"Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной. Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать. Донбасс - это Украина, и там должен царить мир. Предстоит полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей. Мы никогда не забудем и об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом", - сказал президент.

Также он заверил, что никакой "капитуляции" перед Россией не будет.

"Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция". Хочу еще раз всех заверить, никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня и это не про Украину", - сообщил Зеленский.

Напомним, во время пресс-марафона Зеленский заявил, что во время нормандской встречи не будут приняты компромиссные решения. По его словам, решение относительно компромиссов, которые будут угрожать настроениям в стране или независимости Украины, он принимать не будет.

Также Зеленский выступил против введения военного положения. Как он сообщил, во время введения военного положения в прошлом году, среди населения наблюдался "хаос".