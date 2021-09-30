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"Никакой новости не озвучил". Кулеба о заявлении Орбана по поводу блокирования вступления Украины в НАТО

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Венгрии по блокированию вступления Украины в НАТО. В МИД считают, что такая позиция их не удивляет и они готовы к решению вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Никакой новости Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине, а это не простой узел, его надо решать один завиток за другим...",- отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что МИД выступает за дружбу и сотрудничество с Венгрией, но в крайнем случае Украина готова "дать ответный удар".

"Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно в Венгрии заявили, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны, а Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в НАТО.

Добавим, Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт о поставках газа в обход Украины.

После чего украинская сторона раскритиковала Будапешт за новое соглашение с Москвой.

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НАТОВенгрияДмитрий Кулеба