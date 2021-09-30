"Никакой новости не озвучил". Кулеба о заявлении Орбана по поводу блокирования вступления Украины в НАТО

"Никакой новости Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине, а это не простой узел, его надо решать один завиток за другим...",- отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что МИД выступает за дружбу и сотрудничество с Венгрией, но в крайнем случае Украина готова "дать ответный удар".

"Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно", - подчеркнул Кулеба.