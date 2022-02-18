Никакой инвестор не придет в страну, где власть давит на бизнес, - Долинский

"Правоохранительная система сегодня забирает у бизнеса последнее. Это настоящая война между предпринимателями, бизнесом, большим бизнесом и правоохранительной системой в виде СБУ, НАБу, налоговой полиции. У них сегодня одна задача – как ограбить и выжать максимально все соки с бизнеса?" - заявил Долинский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в Украину сейчас не заходят инвестиции, и даже так называемый спекулятивный капитал покидает страну. Такая ситуация сложилась из-за давления власти на бизнес, а также из-за налоговой реформы PPO, против которой протестуют ФОПы.

"Это ж не просто 3 миллиона человек ФОПовцев. Это их семьи, по 2-3 рабочих места каждый создал. То есть, на самом деле 6-8 млн человек, которые сегодня вынуждены бороться за свое существование. Сегодня, когда в стране война и мы все в таком положении, когда отсюда инвестор убегает просто, мы сегодня гнобим наших предпринимателей, и гнобим наш бизнес", - подчеркнул Долинский.

По его словам, чаще всего бизнес жалуется на незаконные действия при проверках налоговой полиции, СБУ и Национальной полиции - которые блокируют предприятия и даже занимаются рейдейрством.

"Сегодня президент везде пиарит "Дія. Сіті". Говорит: давайте, приезжайте IT-шники к нам, мы будем строить бизнес, давайте мы вам дадим закон про виртуальные активы. И в тот же день международную компанию накроют СБУшники и забирают 100 серверов. Ребята, о чем мы говорим? Очнитесь! Вы либо говорите и делайте, либо не делайте и не говорите. Потому что не может сюда прийти инвестор, когда приезжают СБУшники и устраивают "маски-шоу", - резюмировал Долинский.