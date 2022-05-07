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Никакой "ХНР" не будет. Херсонскую область освободят в полном объеме, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы обязательно освободят Херсонскую область от российских оккупантов. Будут убивать столько оккупантов, сколько для этого понадобится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью для "Радио НВ".

"Не будет ни одной "Херсонской народной республики". Она (Херсонская область, - ред.) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно, с точки зрения количества безвозвратных жертв со стороны российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области забыли словосочетание "русская оккупация" навсегда. Это будет точно", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты хотят попытаться объявить "народную республику" в Херсонской области, однако украинское сопротивление может разрушить планы Кремля.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, проведение фейковых "референдумов" на временно захваченных территориях не будет признано нашей страной и миром. Также это осложнит возможные переговоры Киева с Москвой.

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Российская ФедерацияУкраинаХерсонская область