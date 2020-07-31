ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Австрия отменила запрет на авиасообщение с 18 странами, включая Украину

Вена, Пятница 31 июля 2020 15:14
Австрия отменила запрет на авиасообщение с 18 странами, включая Украину
Фото: туристы в аэропорту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Украинцем при себе необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус или сдать его в течение 48 часов

Правительство Австрии приняло решение возобновить международное авиасообщение с 18 странами. В этот список также попала Украина.

Об этом сообщает Vienna.

Так, с 1 августа авиакомпания Lufthansa начнет осуществлять авиаперелеты в Украину, Египет, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Косово, Черногорию, Северной Македонию, Румынию, Сербию, а также Великобританию и Швецию.

Отметим, что при въезде в Австрию украинцам необходимо иметь при себе негативный результат теста на COVID-19 или сдать его после въезда в течение 48 часов.

Напомним, власти Австрии с 24 июля повторно ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Австрияавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь