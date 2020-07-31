Австрия отменила запрет на авиасообщение с 18 странами, включая Украину

Фото: туристы в аэропорту (pixabay.com)

Украинцем при себе необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус или сдать его в течение 48 часов

Правительство Австрии приняло решение возобновить международное авиасообщение с 18 странами. В этот список также попала Украина.

Об этом сообщает Vienna.

Так, с 1 августа авиакомпания Lufthansa начнет осуществлять авиаперелеты в Украину, Египет, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Косово, Черногорию, Северной Македонию, Румынию, Сербию, а также Великобританию и Швецию.

Отметим, что при въезде в Австрию украинцам необходимо иметь при себе негативный результат теста на COVID-19 или сдать его после въезда в течение 48 часов.

Напомним, власти Австрии с 24 июля повторно ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах.