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Никакого плана "Б". Россия ответила, как решить конфликт на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации ответил, как решить конфликт на Донбассе. По его словам, нужно выполнять минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

По его словам, Киев якобы обязан выполнить минские договоренности.

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров.

Напомним, в Польше заявили, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

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