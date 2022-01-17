Ніякого плану "Б". Росія відповіла, як вирішити конфлікт на Донбасі

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації відповів, як вирішити конфлікт на Донбасі. За його словами, потрібно виконувати мінські угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.
За його словами, Київ нібито зобов'язаний виконати Мінські домовленості.
"Для українського режиму ніякого плану" Б " бути не може. Є тільки мінські угоди, які Київ зобов'язаний досконально виконати", - сказав Лавров.
Нагадаємо, у Польщі заявили, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.
Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".