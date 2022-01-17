Никакого плана "Б". Россия ответила, как решить конфликт на Донбассе
Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации ответил, как решить конфликт на Донбассе. По его словам, нужно выполнять минские соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.
По его словам, Киев якобы обязан выполнить минские договоренности.
"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров.
Напомним, в Польше заявили, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.
Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".