Никакого плана "Б". Россия ответила, как решить конфликт на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации ответил, как решить конфликт на Донбассе. По его словам, нужно выполнять минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", - сказал Лавров.

Напомним, в Польше заявили, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".