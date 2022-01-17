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Ніякого плану "Б". Росія відповіла, як вирішити конфлікт на Донбасі

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Москва, Понеділок 17 січня 2022 15:01
Ніякого плану "Б". Росія відповіла, як вирішити конфлікт на Донбасі Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації відповів, як вирішити конфлікт на Донбасі. За його словами, потрібно виконувати мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

За його словами, Київ нібито зобов'язаний виконати Мінські домовленості.

"Для українського режиму ніякого плану" Б " бути не може. Є тільки мінські угоди, які Київ зобов'язаний досконально виконати", - сказав Лавров.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.

Зазначимо, напередодні США повідомили, що у них є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення в Україну, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

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